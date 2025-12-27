I controlli? Anche in farmacia | Dal 2026 partono le televisite

"Le farmacie umbre sono state protagoniste a livello nazionale nello sviluppo dei servizi di prevenzione territoriale. Siamo stati tra i primi a effettuare tamponi Covid e vaccinazioni e offriamo anche numerosi test diagnostici. Importante lo screening dell'Epatite C, eseguibile in farmacia con una semplice puntura sul dito. Ora stiamo lavorando per ampliare anche l'offerta vaccinale in farmacia". A tracciare il ruolo delle farmacie e le loro ulteriori potenzialità alla luce del Ddl Semplificazioni, il presidente di Federfarma Umbria Stefano Monicchi. Presidente, cosa prevede la Legge di Bilancio 2026 per le farmacie e quali benefici avrà per i cittadini umbri? "La Legge prevede la stabilizzazione della farmacia dei servizi, un modello che ha dimostrato di essere utile e apprezzato, soprattutto nelle aree interne.

Esami in farmacia, dalla glicemia all’holter: cosa cambia davvero e cosa no - Negli ultimi mesi l’idea che dal 2026 si potranno fare esami in farmacia “come se si fosse in ospedale” si è fatta strada nel dibattito pubblico. iodonna.it

Superbonus, partono i controlli a tappeto: chi sono i primi e chi rischia grosso - Il fisco ha fatto partire i controlli a tappeto del Superbonus: chi saranno i primi contribuenti coinvolti e chi rischia. blitzquotidiano.it

Prevenzione e controllo della salute Lo sapevi che in Farmacia Russo puoi effettuare il lipid panel, cioè il quadro lipidico, e il test dell’emoglobina glicata Da oggi entrambi in offerta a 15 € Due controlli importanti per la prevenzione cardiovascolare e per - facebook.com facebook

