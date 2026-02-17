La sfida delle sorelle Giampaoli | lasciano la carriera per inseguire il sogno di una vita aprire un maneggio

Le sorelle Giampaoli hanno deciso di lasciare il loro lavoro per realizzare il sogno di aprire un maneggio a Cellatica, in provincia di Brescia. La scelta nasce dalla passione per i cavalli e dall'amore per la natura, che le ha spinto a dedicarsi completamente a questa nuova avventura. Ora, ogni mattina, sentono il suono degli zoccoli e respirano l’odore del fieno, mentre i cavalli si muovono liberi nei box.

Cellatica (Brescia) – Il rumore ritmico degli zoccoli, l'odore del fieno appena distribuito, i cavalli che si affacciano dai box. Alla Scuderia Vittoria Alata la giornata comincia presto e finisce quando il silenzio torna a distendersi sui paddock. In mezzo, lezioni, cura quotidiana, allenamenti, bimbi che scoprono i pony e adulti che ritrovano un tempo diverso. È qui, a Cellatica, vicino a Brescia, la nuova vita di Francesca e Chiara Giampaoli, sorelle bresciane che poco più di un anno fa hanno lasciato carriere affermate - chirurgo in Francia Francesca, architetto a Brescia Chiara - per aprire il loro centro ippico: "Non potevamo mantenere le nostre professioni: il maneggio assorbe tutte le energie, dal mattino alla sera".