La sfida delle sorelle Giampaoli | lasciano la carriera per inseguire il sogno di una vita aprire un maneggio

Da ilgiorno.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le sorelle Giampaoli hanno deciso di lasciare il loro lavoro per realizzare il sogno di aprire un maneggio a Cellatica, in provincia di Brescia. La scelta nasce dalla passione per i cavalli e dall'amore per la natura, che le ha spinto a dedicarsi completamente a questa nuova avventura. Ora, ogni mattina, sentono il suono degli zoccoli e respirano l’odore del fieno, mentre i cavalli si muovono liberi nei box.

Cellatica (Brescia) –  Il rumore ritmico degli zoccoli, l’odore del fieno appena distribuito, i cavalli che si affacciano dai box. Alla Scuderia Vittoria Alata la giornata comincia presto e finisce quando il silenzio torna a distendersi sui paddock. In mezzo, lezioni, cura quotidiana, allenamenti, bimbi che scoprono i pony e adulti che ritrovano un tempo diverso. È qui, a Cellatica, vicino a Brescia, la nuova vita di Francesca e Chiara Giampaoli, sorelle bresciane che poco più di un anno fa hanno lasciato carriere affermate - chirurgo in Francia Francesca, architetto a Brescia Chiara - per aprire il loro centro ippico: “Non potevamo mantenere le nostre professioni: il maneggio assorbe tutte le energie, dal mattino alla sera”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la sfida delle sorelle giampaoli lasciano la carriera per inseguire il sogno di una vita aprire un maneggio
© Ilgiorno.it - La sfida delle sorelle Giampaoli: lasciano la carriera per inseguire il sogno di una vita, aprire un maneggio

Sottsass, inseguire la vita . Fra l’amore per Barbara e l’ossessione delle foto. In mostra il lato privato

Ettore Sottsass, noto maestro dell’architettura e del design, rivela un aspetto meno noto della sua vita: la passione per la fotografia.

Aprire le porte all’inclusione: a Udine un modello che cambia la vita delle persone autistiche

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: 'La vera regina degli scacchi' una ragazzina che sfida il genio; Carrie Soto is back, dal libro la serie tv prodotta da Serena Williams; Arsinoe dei Sussurri, Le voci di Areté: recensione ed intervista all’autore; Olimpiadi: l’emozione e la regola.

la sfida delle sorelleTre sorelle dai 12 ai 16 anni morte suicide in India, si sono lanciate dal nono piano per una challenge onlineTre sorelle sono morte suicide in India a causa di una challenge online lanciata da una piattaforma coreana: ecco cos'è avvenuto ... virgilio.it

la sfida delle sorelleIndia, 3 sorelle morte suicide, il motivo della tragediaTristissima notizia arrivata dall'India, 3 sorelle, di età compresa tra i 12 e 16 anni sono morte suicide a seguito di una challenge avvenuta in rete alla quale hanno preso parte. notizie.it