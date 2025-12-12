Sottsass inseguire la vita Fra l’amore per Barbara e l’ossessione delle foto In mostra il lato privato

Ettore Sottsass, noto maestro dell’architettura e del design, rivela un aspetto meno noto della sua vita: la passione per la fotografia. Questa mostra alla Triennale mette in luce il suo lato privato, tra amore e ossessione per le immagini, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita e le sue emozioni.

Un maestro dell'architettura e del design, pure fotografo. Forse, di lui, si conosce meno questa passione, fortissima, una vera "ossessione", ma la mostra che s'inaugura oggi in Triennale ( Ettore Sottsass. Mise en scène, a cura di Barbara Radice, Micaela Sessa e Studio Sottsass, sino al 15 febbraio 2026) apre un nuovo capitolo della ricerca dedicata alla figura di Sottsass portata avanti da Triennale. Ed è così che conosciamo Sottsass nella sua dimensione privata, più intima, grazie alle 1200 fotografie riunite in questa esposizione, molte in bianco e nero, scattate tra il 1976 e il 2007, periodo che intercorre tra l'anno dell'incontro tra Barbara Radice ed Ettore Sttosass e l'anno della scomparsa del grande architetto.

