Aprire le porte all’inclusione | a Udine un modello che cambia la vita delle persone autistiche

Udinetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A volte l’inclusione nasce da gesti semplici: un'opportunità che si apre, un team che accoglie, un percorso che permette a qualcuno di sentirsi finalmente parte della comunità. È quello che sta accadendo a Udine grazie a “For Nothing”, il progetto ideato dalla fondazione Progettoautismo Fvg onlus. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Aprire Porte All8217inclusione Udine