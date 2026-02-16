In cattedra per 16 anni con la scadenza | docente barese eterno precario risarcito dal Tribunale

Il docente barese, dopo aver insegnato per 16 anni senza contratto stabile, ha ottenuto dal Tribunale un risarcimento. La causa nasce dal suo lungo precariato, che lo ha visto lavorare ogni anno con la certezza che il suo contratto sarebbe scaduto il 31 agosto. Durante tutto questo tempo, ha continuato a insegnare nelle scuole della città, senza mai riuscire a diventare un docente di ruolo. La sentenza ha riconosciuto il suo diritto a un risarcimento per il periodo passato in stato di incertezza.

La sentenza del Giudice del Lavoro riconosce l'abuso dei contratti a termine per un professore barese che ha insegnato dal 2007 al 2023 senza mai essere stabilizzato. Uil Scuola Puglia: "Piaga che va sanata" Sedici anni di precariato, trascorsi tra i banchi di scuola con la scadenza del contratto fissata puntualmente al 31 agosto, per poi arrivare al traguardo della pensione senza aver mai ottenuto la stabilizzazione. È la storia di Vincenzo D'Alba, insegnante di religione di Bari, che ha finalmente ottenuto giustizia davanti al Tribunale cittadino. Il Giudice del Lavoro, la dott.ssa Luigia Lambriola, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione, per una somma che ammonta a circa 14.