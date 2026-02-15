Un migrante con precedenti, risarcito e soddisfatto, è al centro di una decisione che ha portato a sanzionare il Viminale per il suo trasferimento in Albania. La sentenza ha suscitato polemiche e ha acceso un dibattito acceso sulla gestione dei casi di immigrazione nel paese. Il caso ha infatti attirato l’attenzione di alcuni giudici che hanno criticato le politiche di espulsione, evidenziando come in alcune situazioni i diritti dei migranti sembrano passare in secondo piano rispetto alle procedure. La vicenda si è sviluppata in un contesto in cui il trasferimento del migrante è stato giudicato illegittimo,

Toghe pro-migranti e sentenze discusse. Assurdo doverlo rilevare, ma l’evidenza di fatti e sentenze ormai lo dice chiaramente: in Italia sembra vigere un principio capovolto per cui, chi viola le frontiere riceve il premio. E chi cerca di difenderle finisce sul banco degli imputati. Non a caso, allora, l’ultimo paradossale riscontro arriva dal tribunale di Roma, dove con sentenza dello scorso 10 febbraio, un giudice ha decretato e disposto che il Viminale risarcisca con 700 euro un cittadino algerino di 50 anni. La sua colpa – e il presunto torto da sanzionare “subìto” dal migrante querelante? –: essere stato trasferito nel centro di permanenza in Albania in virtù degli accordi tra Roma e Tirana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migrante con precedenti risarcito e contento: la toga pro-Ranucci e “Il Fatto” sanziona il Viminale per il trasferimento in Albania

Il Viminale è stato condannato a pagare 700 euro a un migrante perché ha trasferito senza motivo e ha fornito informazioni false sulla destinazione.

