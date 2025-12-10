La segnalazione di un cittadino | Degrado rifiuti e verde pubblico in via Enzo Tortora la strada pendolo FOTO
Un cittadino segnala lo stato di degrado di via Enzo Tortora, nota come
Un nostro lettore segnala lo stato di abbandono di via Enzo Tortora, la strada che costeggia il carcere San Donato e il distretto sanitario di base della Asl di via Rio Sparto.«La strada è disseminata di rifiuti, batterie per fuochi pirotecnici, oltre alle erbacce», conclude il cittadino.Abbonati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Degrado e sporcizia in via Capone, la segnalazione di un cittadino
La segnalazione di un cittadino: "Lungo la riviera sud esploso uno scarico delle acque piovane interrato" [FOTO]
La segnalazione di un cittadino: "Ammasso di rifiuti in via Verrotti a Montesilvano"
Sceglie di non curarsi e muore a 49 anni. Il sindaco: «Meritava di più» Nuragus, il primo cittadino: «Avevo presentato una segnalazione formale alle autorità competenti» Vai su Facebook
Cosenza, rifiuti su via Padre Giglio, il Comitato di Via Panebianco: «Situazione immutata» – FOTO - Dopo settimane di segnalazioni rimaste senza risposta, i cittadini denunciano il perdurare del degrado sotto la sopraelevata e chiedono un intervento urgente del Comune ... Lo riporta corrieredellacalabria.it
