La segnalazione di un cittadino | Degrado rifiuti e verde pubblico in via Enzo Tortora la strada pendolo FOTO

Ilpescara.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino segnala lo stato di degrado di via Enzo Tortora, nota come

Un nostro lettore segnala lo stato di abbandono di via Enzo Tortora, la strada che costeggia il carcere San Donato e il distretto sanitario di base della Asl di via Rio Sparto.«La strada è disseminata di rifiuti, batterie per fuochi pirotecnici, oltre alle erbacce», conclude il cittadino.Abbonati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

