La segnalazione di un cittadino | Via Stradonetto chiusa da un mese ma il cantiere è fermo

"Via Stradonetto chiusa, nel tratto iniziale vicino alla via Tiburtina Valeria, da circa un mese: la strada è transennata, non si vedono operai né mezzi. Inoltre, in via Tavo i cittadini sono senz'acqua da ieri, giovedì 11 dicembre". A segnalarlo è un residente della zona, che invia anche le foto. Ilpescara.it

