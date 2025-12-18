Peter Arnett il nemico del potere che cercava la verità fra le vittime di guerra | Ho solo raccontato quello che vedevo

Peter Arnett, coraggioso giornalista che ha sfidato il potere per raccontare la verità tra le vittime di guerra, affermando: “Ho solo raccontato quello che vedevo”. Nel 1991, il suo ruolo di unico corrispondente rimasto a Baghdad gli conferiva un’aura di dedizione e determinazione, suscitando ammirazione e un pizzico di invidia per il suo impegno nel portare le storie più difficili alla luce.

Nel 1991 il suo ostinato ruolo di unico corrispondente rimasto a Baghdad mi riempiva di ammirazione e, diciamolo, di invidia. Per la rete televisiva statunitense Cnn diventò la fonte delle informazioni che gli altri non avevano. Peter Gregg Arnett era già da lustri un mito, l’uomo che faceva vedere l’altra faccia della medaglia, quella scomoda, quella che il potere non voleva rivelare, quella che doveva essere nascosta al pubblico. Durante la prima guerra del Golfo, nel 1991, noi ottocento giornalisti di tutto il mondo eravamo confinati al Centro stampa della coalizione anti Iraq a Dhahran, una città che era la sede di una grande base saudita vicina a campi petroliferi della Saudi Aramco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

