La sceneggiata tipica del Sud è assurta ormai a stile di vita di tutti gli italiani

La scena della sceneggiata, un modo di fare tipico del Sud Italia, si è diffusa ormai in tutto il Paese come se fosse un modo di vivere quotidiano. Molti italiani, insieme a chi guarda con sguardo critico ai fatti del governo e alle notizie internazionali, sono rimasti sbigottiti quando devono commentare l’attuale situazione politica o economica. Proprio in questi giorni, le discussioni tra cittadini nelle piazze e sui social si concentrano spesso su comportamenti che sembrano più teatrali che reali.

Gli italiani e con loro quanti osservano con occhi disincantati quanto accade nel Paese, da qualche tempo restano più che interdetti se e quando si chiede loro di esprimersi sulla situazione in generale, sia nazionale che estera. Le risposte sono oltremodo eloquenti, almeno sugli argomenti di più facile presa, percorse tutte da una sorta di negatività. La stessa che non è di aiuto per recuperare il trend che ha preceduto quello attuale. Più semplicemente, pur non essendo quello anteriore al Covid un periodo del tipo "età dell'oro", era comunque proiettato verso 'tempi migliori". Del resto le agenzie di rating, nelle considerazioni periodiche elaborate per molte realtà socio politiche iniziano a intravedere solo ora.

