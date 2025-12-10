L’energia i costi crescenti e la sfida delle città la parola agli assessori comunali | Ridurre i consumi? Ormai è quasi impossibile è il nostro stile di vita
L'aumento dei costi energetici e le sfide delle aree urbane richiedono un confronto tra amministratori comunali. Ornella Segnalini e Massimiliano De Martin condividono l'opinione che ridurre i consumi energetici sia diventato quasi impossibile, considerando lo stile di vita attuale. Le città devono affrontare questa realtà per trovare soluzioni sostenibili.
Per ridurre il consumo energetico, e quindi la spesa, bisogna partire dalle città. È un punto su cui si trovano perfettamente concordi Ornella Segnalini, assessora Lavori pubblici e infrastrutture di Roma capitale, e Massimiliano De Martin, assessore Urbanistica, edilizia privata e ambiente della città di Venezia. «Più costa l’energia, più abbiamo problemi», ha detto Segnalini. «E le città pesano tantissimo sull’energia, per questo sono i primi luoghi su cui dobbiamo operare», ha detto da palco dell’evento La Scossa – Il mix di energie per mettere in sicurezza l’Italia e la sua bellezza, che si è tenuto mercoledì 10 dicembre all’Ara Pacis, a Roma. 🔗 Leggi su Open.online
