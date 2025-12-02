Matilde pubblica Grazie per il trauma live session EP | cinque brani in presa diretta dove il dolore diventa musica senza trucchi e senza capitale se non il coraggio

«Ciao, sono Matilde. E questo è il mio modo elegante per dire “Mi hai distrutta”. Sì, ma almeno ci ho fatto un EP». Basta questa frase, tratta da “Fiori (0)”, per capire la direzione di “Grazie per il trauma (live session EP)”: un progetto che non cerca di abbellire la ferita, ma di trasformarla in suono vero. Matilde, all’anagrafe Matilde Montanari (classe 2005), cantautrice forlivese e vincitrice de I Visionatici 2025, firma il suo primo lavoro discografico con una scelta chiara e controcorrente: cinque inediti registrati dal vivo, in presa diretta, senza autotune e senza correzioni, allo Studio 52 di Forlì. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Matilde pubblica “Grazie per il trauma (live session EP)”: cinque brani in presa diretta dove il dolore diventa musica, senza trucchi e senza capitale (se non il coraggio)

