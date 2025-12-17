Salute sul diabete di tipo 1 un policy paper per il passaggio del paziente alla vita adulta

Oggi a Roma viene presentato un policy paper dedicato alla transizione dei pazienti con diabete di tipo 1 dall'età pediatrica a quella adulta. Un percorso cruciale che richiede attenzione e strategie mirate per garantire continuità di cura e qualità della vita. Questo documento punta a migliorare le pratiche e le politiche, affrontando le sfide di un passaggio delicato per giovani e professionisti sanitari.

© Lapresse.it - Salute, sul diabete di tipo 1 un policy paper per il passaggio del paziente alla vita adulta La transizione del paziente diabetico dall'età pediatrica a quella adulta al centro del policy paper presentato oggi a Roma. "Diabete di Tipo 1: Presa in carico e follow-up per tutelare la qualità di vita del paziente". Al centro dell'evento a Palazzo Baldassini il processo di transizione del paziente dalla diabetologia pediatrica a quella dell'adulto, scongiurando il rischio di "drop out" del paziente che abbandona le cure, l'esigenza di prevedere codici di esenzione per la fornitura di dispositivi medici ai pazienti in stadio presintomatico e quella di garantire la presenza di un team multidisciplinare strutturato.

