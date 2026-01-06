Il Centro Anziani non si tocca | dopo i tagli il sindaco rassicura lavoratori e utenti

Il Centro Anziani rimane un punto di riferimento nel territorio, garantendo servizi dedicati agli anziani. Nonostante le recenti difficoltà legate ai tagli, il sindaco ha confermato l’impegno a mantenere attiva la struttura, puntando a migliorare la qualità dell’assistenza attraverso un lavoro responsabile e costante. La volontà è di assicurare continuità e sicurezza per tutti gli utenti che usufruiscono di questo servizio pubblico.

“Il Centro Anziani non si tocca. Continua e continuerà a vivere, con l’obiettivo di migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti, grazie a un lavoro serio, continuo e responsabile”. La rassicurazione arriva dall’Amministrazione comunale di Apricena, guidata da Antonio Potenza che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Il Centro Anziani “non si tocca”: dopo i tagli, il sindaco rassicura lavoratori e utenti Leggi anche: Corruzione in Comune, striscioni a difesa di Marrandino: "Il nostro sindaco non si tocca" Leggi anche: Truffe agli anziani, il sindaco dopo gli arresti: “Un fenomeno vergognoso. Grazie alla polizia” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Apricena – centro anziani: replica della Lista Civica Uniti per Cambiare. Il Centro Anziani “non si tocca”: dopo i tagli, il sindaco rassicura lavoratori e utenti - Potenza ha incontrato ieri gli operatori e tutti i soggetti coinvolti nella gestione del centro diurno di Apricena e ha fornito un plico contenente tutta la documentazione ... foggiatoday.it

CISTERNA: Ciascun centro anziani (Leonardi, Le Castella, San Valentino, Prato Cesarino) – sottolinea l’assessora - conta più di 300 iscritti - facebook.com facebook

Grazie alle cose di mio padre, al centro anziani "Nonni allegri" di Castelnuovo di Porto è nato L'ANGOLO DELLA GENTILEZZA. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.