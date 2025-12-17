La Ruota della Fortuna Samira Lui stupisce in napoletano Ma perde Sanremo e non si sposa più

In una puntata di La Ruota della Fortuna, Samira Lui si è distinta in napoletano, lasciando il pubblico senza parole. Tuttavia, la sua avventura si è conclusa con una delusione a Sanremo, e i progetti di matrimonio sono sfumati. Nonostante le difficoltà, la sua spontaneità ha conquistato tutti, aggiungendo un tocco di autenticità e brio a una serata caratterizzata da concorrenti poco brillanti.

In una puntata de La Ruota della Fortuna dove i concorrenti non hanno particolarmente brillato per arguzia e sagacia, a distinguersi è stata ancora una volta Samira Lui. Bellissima, vivace, spigliata e sempre pronta a stupire. Anche parlando in napoletano e mettendo così in ombra il conduttore Gerry Scotti. La Ruota della Fortuna, Samira Lui parla in napoletano. Mercoledì 17 dicembre a La Ruota della Fortuna si è parlato a lungo delle usanze natalizie e della Smorfia napoletana, gioco di cui Gerry Scotti si è detto grande appassionato. Ma il suo napoletano si è rivelato piuttosto zoppicante, al contrario di quello di Samira Lui.

Non è LaRuotaDellaFortuna senza le entrate di Samira

