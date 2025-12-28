La Ruota della Fortuna Gerry svela l’incidente del vestito di Samira Malgioglio fa ballare tutti

Nella puntata del 28 dicembre de La Ruota della Fortuna, Gerry ha rivelato dettagli sull'incidente del vestito di Samira, mentre Malgioglio ha coinvolto il pubblico con un momento di danza. La serata ha offerto intrattenimento e tanti spunti di discussione, mantenendo il pubblico interessato e partecipativo. Un appuntamento che ha confermato la capacità del programma di combinare leggerezza e momenti di sorpresa.

La puntata del 28 dicembre de La Ruota della Fortuna ha regalato, ancora una volta, sorrisi e colpi di scena. Primo fra tutti l’arrivo in studio di Cristiano Malgioglio che ha cantato Chi lo sa di fronte a Samira Lui e Gerry Scotti. La Ruota della Fortuna, Malgioglio fa ballare tutti e sorprende Samira. La Ruota della Fortuna il 28 dicembre è partita con un piccolo “dramma” raccontato da Gerry Scotti. Il conduttore infatti ha accolto in studio Samira Lui, svelando che poco prima dietro le quinte c’era stato un incidente con la scollatura del suo vestito. “Tutti a correre, ma per fortuna abbiamo risolto in fretta”, ha detto, prima di dare via al gioco. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry svela l’incidente del vestito di Samira. Malgioglio fa ballare tutti Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Samira svela il suo rito di Natale e Gerry fa un regalo per le feste Leggi anche: La Ruota Della Fortuna, Gerry svela un segreto di Samira: “Anche lei…” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Ruota della Fortuna, la nuova campionessa conquista Gerry Scotti. E Samira svela un segreto; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti 'affonda' Affari Tuoi: “Natale e Capodanno”, spiazza la nuova programmazione; “La Ruota della Fortuna – La seconda chance”, su Canale 5; La Ruota della Fortuna, Samira svela il suo rito di Natale e Gerry fa un regalo per le feste. La Ruota della Fortuna, Gerry svela l’incidente del vestito di Samira. Malgioglio fa ballare tutti - A La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela l’incidente del vestito di Samira Lui. dilei.it

