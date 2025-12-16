Olimpiadi costi nascosti e impatti sui territori | se ne parla al Circolo Belleri

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono state presentate come un'occasione di crescita e visibilità. Tuttavia, dietro questa narrazione si celano costi nascosti e impatti sui territori ancora da valutare. Al Circolo Belleri si discute delle sfide e delle conseguenze di un evento che coinvolge molteplici aspetti economici, ambientali e sociali.

«Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono state raccontate come una grande opportunità per il Paese. Eppure, dietro la retorica dell'evento che "porterà sviluppo", crescono interrogativi sui veri costi ambientali, sociali ed economici dei Giochi, e su cosa resterà ai territori una volta. Olimpiadi, entro l'inizio pronte solo 42 delle 98 opere previste ma è impossibile sapere i costi totali. E Libera lancia l'allarme sulla trasparenza - Mentre la politica inneggia ai Giochi, le associazioni fanno i conti di cantieri, tempi e costi.

Olimpiadi prestigiose ma anche costose. Il caso di Torino 2006, dopo quasi 20 anni ci sono ancora rate per 714 milioni - Ma Torino 2006 insegna: occhio ai costi (dopo che le luci si sono "spente") Le Olimpiadi invernali di Milano- affaritaliani.it

La trasmissione in onda sul Canale 9 ha messo al centro della satira i costi esorbitanti per le Olimpiadi - facebook.com facebook

Cortina ’26: gli sprechi e i costi reali delle olimpiadi #inchiesta #MilanoCortina #Olimpiadi2026 #olimpiadiinvernali x.com

