Flora Tabanelli | Ho provato a non pensare ai dolori al ginocchio fondamentale averci sempre creduto

La notte di Livigno entra nella storia dello sport italiano grazie a Flora Tabanelli, capace di conquistare la prima, storica medaglia olimpica del Freestyle azzurro ai Giochi Olimpici Invernali. La diciottenne emiliana, originaria di Sestola, ha firmato uno straordinario bronzo nel Big Air, al termine di una finale complicata dalle condizioni meteo e vissuta come un vero e proprio ritorno alla competizione dopo il grave infortunio di novembre, che le aveva provocato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Tre mesi dopo quell’infortunio, affrontato con una scelta condivisa di terapia conservativa e riabilitativa in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026, Tabanelli si è presentata al via senza aver disputato gare stagionali, ma con la determinazione e il talento che l’hanno già portata a vincere un titolo mondiale e la Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Flora Tabanelli: Ci ho provato, ho dato tutto ed è andata bene. Fondamentale credere sempre in se stessiFlora Tabanelli sorride e mette in mostra lo splendido bronzo sul podio olimpico. E cade qualche lacrima sul viso della diciottenne emiliana di Sestola, lacrima che si confonde con la fitta neve che c ... fisi.org
