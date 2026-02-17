Flora Tabanelli ha portato a casa la prima medaglia olimpica del freestyle italiano a Livigno, dopo aver combattuto contro il dolore al ginocchio. La sportiva ha spiegato di aver evitato di concentrarsi sui fastidi, mantenendo saldo il suo obiettivo. La sua vittoria rappresenta un momento memorabile per lo sci freestyle in Italia.

La notte di Livigno entra nella storia dello sport italiano grazie a Flora Tabanelli, capace di conquistare la prima, storica medaglia olimpica del Freestyle azzurro ai Giochi Olimpici Invernali. La diciottenne emiliana, originaria di Sestola, ha firmato uno straordinario bronzo nel Big Air, al termine di una finale complicata dalle condizioni meteo e vissuta come un vero e proprio ritorno alla competizione dopo il grave infortunio di novembre, che le aveva provocato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Tre mesi dopo quell’infortunio, affrontato con una scelta condivisa di terapia conservativa e riabilitativa in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026, Tabanelli si è presentata al via senza aver disputato gare stagionali, ma con la determinazione e il talento che l’hanno già portata a vincere un titolo mondiale e la Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flora Tabanelli: “Ho provato a non pensare ai dolori al ginocchio, fondamentale averci sempre creduto”

