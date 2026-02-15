Livigno | Flora Tabanelli conquista la finale olimpica del big air dopo un grave infortunio

Flora Tabanelli ha superato un grave infortunio per assicurarsi un posto in finale nel big air a Livigno, dove ha ottenuto una qualificazione sorprendente. Dopo settimane di riabilitazione e con un fisico ancora sotto pressione, la snowboarder ha sfidato tutte le aspettative e si è guadagnata il passaggio alla fase decisiva della gara. La sua determinazione ha lasciato senza parole gli spettatori presenti sulla neve.

Flora Tabanelli Riconquista l'Olimpo: Qualificazione Miracolosa nella Finale del Big Air a Livigno. Flora Tabanelli è tornata a sognare l'oro olimpico. A Livigno, il 14 febbraio 2026, la freeskiatrice italiana si è qualificata per la finale del big air, superando un infortunio gravissimo che aveva messo a rischio la sua partecipazione ai Giochi. Un ritorno alle competizioni che testimonia una straordinaria forza di volontà e una preparazione atletica impeccabile. Dalla Rottura al Ritorno: Un Percorso di Resilienza. Lo scorso novembre, durante un allenamento, Flora Tabanelli aveva subito una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.