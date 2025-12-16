Rissa tra giovani in piena notte urla e botte nel video sui social | intervengono i carabinieri

Una rissa tra giovani avvenuta nella notte di sabato 13 è diventata virale sui social, con immagini di urla e scontri che circolano su Instagram. L'episodio ha richiesto l'intervento dei Carabinieri, evidenziando il fenomeno della violenza giovanile diffusa attraverso le piattaforme digitali.

La violenza giovanile che gira sui social. Un’accesa rissa tra ragazzi, scoppiata durante la sera di sabato 13, è stata documentata da uno smartphone di uno dei presenti ed è diventata virale su Instagram. E il caso riaccende le polemiche sull’atteggiamento dei giovani a Ferrara. Il luogo del. Ferraratoday.it rissa in metropolitana Milano, ladro beccato a rubare, parte 2 sul mio canale o in descrizione qui Scorrendo la pagina è possibile consultare articoli e approfondimenti collegati al tema. Salerno, rissa tra giovani alla Rotonda: video sequestrati dalla polizia - Sotto lo sguardo "attento" dell'oroscopo luminoso in piazza Flavio Gioia nel cuore di Salerno, l'ennesima rissa tra giovanissimi che ha generato preoccupazione nella ... ilmattino.it

Rissa con coltelli e stecche da biliardo a Bovolone, denunciati 12 giovani - Identificati dai carabinieri i partecipanti alla violenta rissa del 25 ottobre a Bovolone: sono 12 i giovani denunciati. veronaoggi.it

Liratv. . Salerno, maxi rissa tra giovani in piazza Flavio Gioia Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #piazza #salerno #flavio #gioia #sezione #volanti #rissa #ragazzi #stato #maxi - facebook.com facebook

