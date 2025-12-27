Chi ha frequentato le tv locali italiane negli anni d’oro del trash televisivo conosce bene il fenomeno delle cartomanti in diretta. Figure che hanno segnato un’epoca, tra consulti notturni e risposte criptiche che diventavano cult. Ma se pensate di aver visto tutto in termini di sensitività televisiva, preparatevi: la Germania ha alzato l’asticella con un personaggio che sta conquistando anche il pubblico italiano. Si chiama Hilli Hotan ed è considerata la Königin der Karten, la Regina delle Carte del mondo esoterico tedesco. A differenza delle sue colleghe italiane, celebri per toni rassicuranti e risposte avvolte nel mistero, Hilli ha fatto della brutalità verbale il suo marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Chi è Hilli Hotan? La cartomante trash che è diventata virale sui social

