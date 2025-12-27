Chi è Hilli Hotan? La cartomante trash che è diventata virale sui social
Chi ha frequentato le tv locali italiane negli anni d’oro del trash televisivo conosce bene il fenomeno delle cartomanti in diretta. Figure che hanno segnato un’epoca, tra consulti notturni e risposte criptiche che diventavano cult. Ma se pensate di aver visto tutto in termini di sensitività televisiva, preparatevi: la Germania ha alzato l’asticella con un personaggio che sta conquistando anche il pubblico italiano. Si chiama Hilli Hotan ed è considerata la Königin der Karten, la Regina delle Carte del mondo esoterico tedesco. A differenza delle sue colleghe italiane, celebri per toni rassicuranti e risposte avvolte nel mistero, Hilli ha fatto della brutalità verbale il suo marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Screenworld.it
