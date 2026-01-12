Asacom per gli alunni disabili la Regione stanzia 40 milioni di euro

La Regione ha destinato 40 milioni di euro per il sostegno agli alunni disabili attraverso il servizio Asacom. In Agrigento, 528 studenti beneficiano di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, garantendo un supporto fondamentale per il loro percorso scolastico. Questa iniziativa mira a promuovere l'inclusione e a favorire le condizioni di apprendimento per tutti gli studenti con disabilità.

ASACOM, un professionista essenziale per l'inclusione degli alunni con disabilità, che affianca docenti e famiglie nel percorso di crescita. #Guide #Personale #Sostegno - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.