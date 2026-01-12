Asacom per gli alunni disabili la Regione stanzia 40 milioni di euro
La Regione ha destinato 40 milioni di euro per il sostegno agli alunni disabili attraverso il servizio Asacom. In Agrigento, 528 studenti beneficiano di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, garantendo un supporto fondamentale per il loro percorso scolastico. Questa iniziativa mira a promuovere l'inclusione e a favorire le condizioni di apprendimento per tutti gli studenti con disabilità.
Nell'Agrigentino sono 528 gli studenti disabili che usufruiscono dell'assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione (Asacom). La Regione Siciliana ha finanziato con 40 milioni. La somma verrà liquidata alle città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali in due fasi, per garantire. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
