La Querzoli è ripartita In rimonta col fanalino

La Querzoli ha ripreso la sua corsa dopo una vittoria importante contro Montorio al Vomano. La squadra, priva di Camerani e Peripolli, sostituiti da Silvestroni e D’Orlando, ha vinto 3-1, dimostrando carattere e determinazione. La partita si è aperta con una prima frazione in favore degli avversari, ma poi la Querzoli ha preso il controllo del gioco, pareggiando e poi vincendo le successive due sessioni. Un risultato che permette ai padroni di casa di mantenere il quarto posto in classifica, a cinque punti dalla seconda posizione occupata da Osimo.

Missione compiuta. Basta una Querzoli virtualmente a metà – out Camerani e Peripolli, rimpiazzati da Silvestroni e D’Orlando – per avere ragione della cenerentola Montorio al Vomano 3-1 (17-25, 25-12, 25-21, 25-17) e riprendere la marcia nei quartieri alti della classifica (-5 dal secondo posto, ora occupato dei ‘senza testa’ di Osimo, l’ultimo che vale i playoff). L’avvio è contratto: Forlì fatica a trovare il ritmo e subisce l’esuberanza degli abruzzesi, ultimissimi ma rinfrancati dall’exploit di corto muso (3-2) contro la Cavallino Ferrara e senza ormai più nulla da perdere, che s’impongono a sorpresa con un netto 17-25. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Querzoli è ripartita. In rimonta col fanalino Vittoria in rimonta per la Querzoli Volley Forlì nell'ultimo match casalingo dell'anno La Querzoli Volley Forlì conclude il 2025 casalingo con una vittoria fondamentale contro la TSP Don Celso Volley Fermo, imponendosi per 3-1 al Palasport Villa Romiti. La giornata di SuperLega. Trento affronta Milano. Piacenza col fanalino Oggi si presenta una giornata importante per la SuperLega, con Trento che affronta Milano e Piacenza che cerca di migliorare la propria posizione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Querzoli è ripartita. In rimonta col fanalino. Querzoli con autorità. È tris di successi pieniVolley serie B La squadra di Visani liquida San Severino in tre rapidi set e resta in scia alla capolista Osimo. Ottimo esordio di Bigarelli: 25 punti. Troppa Querzoli per una Sios Novavetro fragile: ... ilrestodelcarlino.it