Vittoria in rimonta per la Querzoli Volley Forlì nell' ultimo match casalingo dell' anno

La Querzoli Volley Forlì conclude il 2025 casalingo con una vittoria fondamentale contro la TSP Don Celso Volley Fermo, imponendosi per 3-1 al Palasport Villa Romiti. La squadra biancorossa ha centrato un successo in rimonta nella decima giornata del Campionato di Serie B Maschile Girone D, regalando ai propri tifosi una vittoria importante nell’ultimo incontro casalingo dell’anno.

