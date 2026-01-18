La giornata di SuperLega Trento affronta Milano Piacenza col fanalino

Oggi si presenta una giornata importante per la SuperLega, con Trento che affronta Milano e Piacenza che cerca di migliorare la propria posizione. La Valsa Group, guidata dal coach Alberto Giuliani, si prepara alla trasferta di Monza, mentre i protagonisti commentano l’importanza di mantenere continuità e concentrazione nel corso della stagione. Un momento chiave per le squadre in cerca di punti e di un passo avanti nel campionato.

"Partita dopo partita", è questo il mantra della Valsa Group (in foto coach Alberto Giuliani), ripetuto anche da Amir Tizi-Oualou nella conferenza stampa che ha preceduto la partenza per la trasferta di Monza. Inevitabile però dare un occhio alla classifica e agli scontri che vedono coinvolte le tre squadre attorno a Modena, Trento, terza davanti di due punti, Piacenza quinta dietro di due punti, Civitanova dietro di tre. I trentini affrontano Milano in casa in una sfida che sarebbe anche abbastanza ostica se non fosse per il periodo molto difficile attraversato dall’Allianz. Piacenza ha il turno più facile di tutte, ospitando in casa il fanalino di coda Grottazzolina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La giornata di SuperLega. Trento affronta Milano. Piacenza col fanalino Leggi anche: La Superlega non si ferma: 12ª giornata con Civitanova-Piacenza e Monza-Trento Leggi anche: LIVE Milano-Trento 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia il big match dell’ottava giornata! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pardo Mati: “Trento da affrontare con la spinta del PalaPanini”; Superlega, pronostici 16^ giornata: Modena sorprenderà Trento? Come finirà Cisterna-Monza?; La 15a giornata parte con Cuneo-Grottazzolina, supersfida Trento-Verona; Superlega, pronostici 17^ giornata: Civitanova-Perugia al tie-break? E Padova-Cisterna?. La giornata di SuperLega. Trento affronta Milano. Piacenza col fanalino - "Partita dopo partita", è questo il mantra della Valsa Group (in foto coach Alberto Giuliani), ripetuto anche da Amir ... sport.quotidiano.net

Superlega, Civitanova–Perugia e Trento–Milano i big match del 17mo turno - Doppia super sfida nella 17ma giornata di Superlega in programma nel week end a chiusura di una settimana molto intensa con il turno infrasettimanale dove ... oasport.it

SuperLega, big match tra Modena e Trento nel turno infrasettimanale - La SuperLega di pallavolo maschile offre un turno infrasettimanale in programma tra oggi e domani (14 e 15 gennaio), valido per la 16ma giornata di Regular Season. it.blastingnews.com

#RMvolley #referee Quinta giornata di ritorno Campionato #VolleyA1M #SuperLega #CredemBanca Lega Pallavolo Serie A Federazione Italiana Pallavolo Rana Verona Volley vs #Sonepar Pallavolo Padova 3-0 (25-18; 25-21; 25-23) 1° Arbitro: #StefanoCar - facebook.com facebook

Sondaggio Esclusivo sull'App Volleyball.it+ Superlega: 16a giornata, votate il Migliore dei Migliori L'MVP degli MVP di giornata * Rok Mozic (Verona - Padova) * Paolo Porro (Milano - Piacenza) * Luca Porro (Modena - Trento) * Aleksandar Nikolov (Grottazzoli x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.