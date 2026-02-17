La proprietaria del teatro Sannazaro in lacrime chi è l’attrice Lara Sansone | il ruolo in Un posto al sole e la stagione sold out saltata

Lara Sansone, attrice nota per il suo ruolo in “Un posto al sole”, si è commossa dopo aver visto i danni causati dall’incendio al teatro Sannazaro di Napoli, che ha portato al crollo della cupola e alla distruzione della sala. La proprietaria del teatro, che aveva appena venduto tutti i biglietti per la stagione, si è ritrovata di fronte a una scena drammatica questa mattina, quando ha scoperto il buco nel tetto e le polveri che ricoprivano il palco.

È scoppiata in lacrime Lara Sansone dopo aver scoperto l’entità dei danni al suo teatro Sannazaro. L’incendio che ha colpito l’edificio all’alba di oggi a Napoli ha provocato il crollo della cupola, che ha colpito la platea. Alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo e trasportate in ospedale, ma nessuna risulta in pericolo di vita. Chi è Lara Sansone. Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro, nipote di Luisa Conte, storica prima donna di Eduardo De Filippo. 48 anni, nota anche per il ruolo di Bice Cerruti in Un posto al Sole, è l’unica donna imprenditrice teatrale a Napoli.🔗 Leggi su Open.online

Lara Sansone, proprietaria del teatro Sannazaro a Napoli, si è trovata in lacrime dopo l’incendio che ha danneggiato il locale, causa un incendio scoppiato nella notte.

“Café Chantant My World” di Lara Sansone è uno spettacolo che unisce musica, poesia e narrazione, trasportando il pubblico in un viaggio tra sogno e realtà.

