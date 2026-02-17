La proprietaria del teatro Sannazaro in lacrime chi è l’attrice Lara Sansone | il ruolo in Un posto al sole e la stagione sold out saltata
Lara Sansone, attrice nota per il suo ruolo in “Un posto al sole”, si è commossa dopo aver visto i danni causati dall’incendio al teatro Sannazaro di Napoli, che ha portato al crollo della cupola e alla distruzione della sala. La proprietaria del teatro, che aveva appena venduto tutti i biglietti per la stagione, si è ritrovata di fronte a una scena drammatica questa mattina, quando ha scoperto il buco nel tetto e le polveri che ricoprivano il palco.
È scoppiata in lacrime Lara Sansone dopo aver scoperto l’entità dei danni al suo teatro Sannazaro. L’incendio che ha colpito l’edificio all’alba di oggi a Napoli ha provocato il crollo della cupola, che ha colpito la platea. Alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo e trasportate in ospedale, ma nessuna risulta in pericolo di vita. Chi è Lara Sansone. Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro, nipote di Luisa Conte, storica prima donna di Eduardo De Filippo. 48 anni, nota anche per il ruolo di Bice Cerruti in Un posto al Sole, è l’unica donna imprenditrice teatrale a Napoli.🔗 Leggi su Open.online
Lara Sansone, la proprietaria del Sannazaro in lacrime: nipote di Luisa Conte e attrice un Posto al Sole. «Ripartiremo più forti»
Lara Sansone, proprietaria del teatro Sannazaro a Napoli, si è trovata in lacrime dopo l’incendio che ha danneggiato il locale, causa un incendio scoppiato nella notte.
“Café Chantant My World” di e con Lara Sansone al Teatro Sannazaro
“Café Chantant My World” di Lara Sansone è uno spettacolo che unisce musica, poesia e narrazione, trasportando il pubblico in un viaggio tra sogno e realtà.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Incendio a Napoli, a fuoco il teatro Sannazaro: crolla la cupola; Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: si indaga per incendio colposo. I vigili: Tutto distrutto. Residenti evacuati; Incendio a Napoli, distrutto il teatro Sannazaro: crolla la cupola, interni irrecuperabili; Napoli: incendio al teatro Sannazzaro.
Teatro Sannazaro in fiamme, chi è la proprietaria in lacrime: Lara Sansone è la nipote di Luisa Conte (e attrice in Un posto al Sole)Incendio al teatro Sannazaro a Napoli, sul posto è arrivata Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro. La nipote dell'attrice Luisa Conte, storica prima donna ... leggo.it
La proprietaria del teatro Sannazaro in lacrime, chi è l’attrice Lara Sansone: il ruolo in Un posto al sole e la stagione sold out saltataÈ stata travolta dallo sconforto la proprietaria del teatro Sannazzaro, devastato dall'incendio scoppiato all'alba. L'incoraggiamento agli attori della compagnia e il messaggio di speranza per il futu ... open.online
La proprietaria del teatro Sannazaro in lacrime, chi è l'attrice Lara Sansone: il ruolo in Un posto al sole e la stagione sold out saltata x.com
Un incendio ha distrutto il teatro Sannazaro a Napoli. Il commovente abbraccio dei proprietari, gli eredi di Luisa Conte, Lara Sansone e gli altri del teatro davanti alla struttura colpita. #IlMessaggero #napoli #teatrosannazaro facebook