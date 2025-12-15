Café Chantant My World di e con Lara Sansone al Teatro Sannazaro

“Café Chantant My World” di Lara Sansone è uno spettacolo che unisce musica, poesia e narrazione, trasportando il pubblico in un viaggio tra sogno e realtà. In scena al Teatro Sannazaro, l’evento si svolge dal 18 dicembre al 6 gennaio e dal 12 al 22 febbraio, offrendo un’esperienza coinvolgente e suggestiva.

© Napolitoday.it - “Café Chantant My World” di e con Lara Sansone al Teatro Sannazaro “Café Chantant My World” uno spettacolo di e con Lara Sansone in scena al Teatro Sannazaro dal 18 dicembre al 6 gennaio e dal 12 al 22 febbraio. Sul palco, insieme a Lara Sansone, un cast ricchissimo: Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Toni Guido, Mario Andrisani, Antonio Marino. Napolitoday.it Al Sannazaro “Cafè Chantant My World” - “Café Chantant My World” uno spettacolo di e con Lara Sansone in scena al Teatro Sannazaro dal 18 dicembre al 6 gennaio e dal 12 al 22 febbraio. napolivillage.com

Il Teatro Sannazaro di Napoli si accende per: “Café Chantant My World” di Lara Sansone - concerto si rinnova in una veste inedita al Teatro Sannazaro di Napoli, con la messa in scena, dal 18 dicembre al 6 gennaio e dal 12 ... ilmattino.it

“Café Chantant My World” uno spettacolo di e con Lara Sansone in scena al Teatro Sannazaro dal 18 dicembre al 6 gennaio e dal 12 al 22 febbraio. Sul palco, insieme a Lara Sansone, un cast ricchissimo: Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Toni G - facebook.com facebook