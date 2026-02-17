La Procura indaga altri quattro poliziotti per la morte di Abderrahim Mansouri a Rogoredo

La Procura di Milano ha aperto un’indagine su quattro poliziotti coinvolti nella morte di Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola a Rogoredo. Le nuove accuse riguardano favori e omissioni di soccorso, e gli agenti sono sospettati di aver evitato di intervenire subito dopo l’episodio. Secondo quanto si è appreso, alcuni testimoni hanno riferito di aver visto gli agenti restare a distanza mentre Mansouri giaceva a terra, senza prestare aiuto immediato.

