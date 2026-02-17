La Procura indaga altri quattro poliziotti per la morte di Abderrahim Mansouri a Rogoredo
La Procura di Milano ha aperto un’indagine su quattro poliziotti coinvolti nella morte di Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola a Rogoredo. Le nuove accuse riguardano favori e omissioni di soccorso, e gli agenti sono sospettati di aver evitato di intervenire subito dopo l’episodio. Secondo quanto si è appreso, alcuni testimoni hanno riferito di aver visto gli agenti restare a distanza mentre Mansouri giaceva a terra, senza prestare aiuto immediato.
La Procura di Milano avrebbe indagato altri quattro agenti per favoreggiamento e omissione di soccorso nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Mansouri ucciso con un colpo di pistola a Rogoredo.🔗 Leggi su Fanpage.it
La sparatoria a Rogoredo e la morte di Abderrahim Mansouri: altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorsoIl 17 febbraio 2026, la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati altri quattro agenti di polizia, dopo la sparatoria a Rogoredo che ha causato la morte di Abderrahim Mansouri.
Rogoredo, altri 4 poliziotti indagati per la sparatoria in cui morì MansouriA Rogoredo, quattro poliziotti sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la sparatoria in cui è morto Abderrahim Mansouri, perché si sospetta che abbiano favorito gli autori dell’episodio e non abbiano prestato soccorso tempestivamente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La procura di Milano indaga su Bff bank, la banca dei crediti agli enti pubblici; Urbanistica, la procura chiede e ottiene un altro anno di indagini; Banca Progetto: pm di Milano chiedono di indagare altri 6 mesi per associazione a delinquere; Inchiesta Tod's sul caporalato, ora indaga anche la Procura di Ancona: dovrà valutare se chiedere il commissariamento.
La sparatoria a Rogoredo e la morte di Abderrahim Mansouri: altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorsoL’indagine sulla sparatoria il 26 gennaio nel bosco della droga. La ricostruzione di quanto è successo ha portato a configurare nuove ipotesi di reato ... ilgiorno.it
Presunto pusher ucciso da agente a Milano, altri quattro poliziotti indagatiQuattro agenti di Polizia sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nell'indagine della Procura di Milano per fare luce sulla morte del 28enne marocchino Abderrahim Mansouri, il presun ... msn.com
Quattro agenti di Polizia sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nell'indagine della Procura di Milano per fare luce sulla morte del 28enne marocchino Abderrahim Mansouri, il presunto pusher ucciso lo scorso 26 gennaio nel 'boschetto' di facebook
Quattro agenti di Polizia sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nell'indagine della Procura di Milano per fare luce sulla morte del 28enne marocchino Abderrahim Mansouri, il presunto pusher ucciso lo scorso 26 gennaio nel 'boschetto' di x.com