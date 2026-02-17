La Procura indaga altri quattro poliziotti per la morte di Abderrahim Mansouri a Rogoredo

Da fanpage.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Milano ha aperto un’indagine su quattro poliziotti coinvolti nella morte di Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola a Rogoredo. Le nuove accuse riguardano favori e omissioni di soccorso, e gli agenti sono sospettati di aver evitato di intervenire subito dopo l’episodio. Secondo quanto si è appreso, alcuni testimoni hanno riferito di aver visto gli agenti restare a distanza mentre Mansouri giaceva a terra, senza prestare aiuto immediato.

La Procura di Milano avrebbe indagato altri quattro agenti per favoreggiamento e omissione di soccorso nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Mansouri ucciso con un colpo di pistola a Rogoredo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

La sparatoria a Rogoredo e la morte di Abderrahim Mansouri: altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorsoIl 17 febbraio 2026, la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati altri quattro agenti di polizia, dopo la sparatoria a Rogoredo che ha causato la morte di Abderrahim Mansouri.

Rogoredo, altri 4 poliziotti indagati per la sparatoria in cui morì MansouriA Rogoredo, quattro poliziotti sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la sparatoria in cui è morto Abderrahim Mansouri, perché si sospetta che abbiano favorito gli autori dell’episodio e non abbiano prestato soccorso tempestivamente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La procura di Milano indaga su Bff bank, la banca dei crediti agli enti pubblici; Urbanistica, la procura chiede e ottiene un altro anno di indagini; Banca Progetto: pm di Milano chiedono di indagare altri 6 mesi per associazione a delinquere; Inchiesta Tod's sul caporalato, ora indaga anche la Procura di Ancona: dovrà valutare se chiedere il commissariamento.

la procura indaga altriLa sparatoria a Rogoredo e la morte di Abderrahim Mansouri: altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorsoL’indagine sulla sparatoria il 26 gennaio nel bosco della droga. La ricostruzione di quanto è successo ha portato a configurare nuove ipotesi di reato ... ilgiorno.it

Presunto pusher ucciso da agente a Milano, altri quattro poliziotti indagatiQuattro agenti di Polizia sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nell'indagine della Procura di Milano per fare luce sulla morte del 28enne marocchino Abderrahim Mansouri, il presun ... msn.com