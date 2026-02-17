La Primavera Pareggio con la Dea | Meritavamo di più

Il Sassuolo ha pareggiato contro l’Atalanta, un risultato che i padroni di casa considerano ingiusto. La partita si è conclusa 1-1, con il gol di Weiss che ha portato in vantaggio i neroverdi, ma l’Atalanta ha pareggiato nel secondo tempo. I giocatori del Sassuolo si sono mostrati delusi, sostenendo di aver meritato di più. Durante l'incontro, il portiere Guri ha parato un calcio di rigore, mantenendo in partita la squadra.

sassuolo 1 atalanta 1 SASSUOLO: Guri; Campani, Benvenuti, Vezzosi, Barani; Weiss, Amendola (21' s.t. Daldum), Seminari; Frangella (1' s.t. Cardascio); Negri (29' s.t. Gjyla), Kulla (29' s.t. Barry). All. Bigica (Nyarko, Costabile, Tomsa, Appiah, Acatullo, Tampieri, Chiricallo) ATALANTA: Anelli; Parmiggiani (32' s.t. Isoa), Maffessoli, Ramaj; Belli (1' s.t. Artesani), Bonanomi, Mencaraglia (1' s.t. Gobbo), Mouisse (42' s.t. Arrigoni), Leandri (1' s.t. Gasparello); Cakolli, Baldo. All. Bosi (Leto, Mungari, Bono, Aliprandi, Percassi, Camara) Reti: 19' p.t. Campani, 8' s.t. Baldo Note: ammoniti Gasparello, Amendola, Seminari, Gjyla, Barani, Weiss Arbitro: Cerbasi di Arezzo (Meraviglia, Pignatelli) Un altro pareggio – il quinto nelle 8 gare disputate nel nuovo anno – allunga a 13 la striscia senza vittorie della Primavera neroverde, il cui ultimo acuto risale a fine novembre.