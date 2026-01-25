Lecce Di Francesco dopo il pareggio con la Lazio | Nel primo tempo abbiamo dominato meritavamo qualcosa in più!
Dopo il pareggio tra Lecce e Lazio nella 22ª giornata di Serie A 202526, Eusebio Di Francesco ha commentato il match, sottolineando la buona prestazione della sua squadra nel primo tempo e ritenendo che meritassero un risultato migliore. Di Francesco ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport, evidenziando l’andamento della gara e l’impegno dei suoi giocatori.
Mlacic Inter: piede sull’acceleratore, nerazzurri pronti a chiudere! Ma c’è una novità: cambiano i piani di Marotta e Ausilio En-Nesyri Juventus, si complica improvvisamente l’affare! Irrompe il Siviglia, il marocchino ora prende tempo. Ultimissime Mercato Lazio, interviene Sarri: «Romagnoli è un giocatore irrinunciabile, punto!». Presa di posizione netta del tecnico Sarri a Sky da cuore biancoceleste: «La Lazio è una storia grossa, lo faccio per l’amore dei tifosi. Ci stiamo ridimensionando» Mlacic Inter: piede sull’acceleratore, nerazzurri pronti a chiudere! Ma c’è una novità: cambiano i piani di Marotta e Ausilio Pagelle Lecce Lazio: il solito Falcone, diga Ramadani-Coulibaly. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Carbone dopo la sconfitta con l’Atletico: «Abbiamo cercato di rimanere in partita in 10 contro 11, nel primo tempo meritavamo il vantaggio»
Leggi anche: Lautaro a Prime: «Col Milan meritavamo qualcosa in più ma abbiamo già voltato pagina! Abbiamo studiato l’Atletico»
Lecce, Di Francesco: La Lazio ha meritato questa vittoria
Argomenti discussi: Lecce, Di Francesco: Il gol? Un errore che ci può stare; Coulibaly orchestra la squadra, ma Di Francesco ha poche frecce al suo arco; Di Francesco rilancia e spiega qual è stato il momento chiave con l’Inter; Inter-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE.
Lecce, Di Francesco a Sky: Siamo stati dominanti, meritavamo il golDopo il pareggio contro la Lazio, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole. Se mi trovo qua c'è un motivo, ... lalaziosiamonoi.it
Di Francesco: Dobbiamo essere più efficaci negli ultimi metri. Mercato? Non ho preteseEusebio Di Francesco parla in sala stampa dopo l’intervista a Dazn. I giallorossi tornano a fare punti dopo quattro sconfitte di fila e muovono la classifica. calciolecce.it
Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa la delicata sfida contro la Lazio. - facebook.com facebook
Lecce, Di Francesco: "Ottima prova sul campo dell'Inter, contro il Milan dovremo crederci un po' di più" x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.