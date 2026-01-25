Lecce Di Francesco dopo il pareggio con la Lazio | Nel primo tempo abbiamo dominato meritavamo qualcosa in più!

Dopo il pareggio tra Lecce e Lazio nella 22ª giornata di Serie A 202526, Eusebio Di Francesco ha commentato il match, sottolineando la buona prestazione della sua squadra nel primo tempo e ritenendo che meritassero un risultato migliore. Di Francesco ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport, evidenziando l’andamento della gara e l’impegno dei suoi giocatori.

