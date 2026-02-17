La prenotazione ‘fantasma’ Viaggio a vuoto di un’anziana per sottoporsi alle analisi

Una donna di 70 anni ha fatto un viaggio inutile a causa di una prenotazione che non esisteva più. La signora aveva chiamato per cambiare la data delle analisi, ma quando è arrivata all’ospedale, ha scoperto che l’appuntamento era stato cancellato senza avvisarla. È salita su un autobus e si è spostata per niente, rischiando di perdere tempo e denaro.

La Spezia, 17 febbraio 2026 – Una telefonata per spostare un appuntamento e un lungo viaggio in autobus per una prenotazione poi risultata scomparsa dal sistema. È la disavventura vissuta da Roberta Mezzacapo, protagonista di un errore nella gestione della sua prenotazione per svolgere le analisi del sangue al laboratorio dell'ospedale Sant'Andrea. Un episodio che evidenzia le criticità del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie tramite il numero Cup Unico Liguria, spesso pesanti per i cittadini più anziani. «Ho prenotato – spiega Mezzacapo – una visita di controllo con un medico specialista il 20 febbraio, a cui mi devo presentare con le analisi del sangue fatte.