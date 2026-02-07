Apre la porta dell’ascensore di casa ma precipita nel vuoto | corsa in ospedale per un’anziana

Da lecceprima.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’anziana di 72 anni è caduta nel vuoto dopo aver aperto la porta dell’ascensore a Parabita. La donna ha tentato di entrare, ma la cabina non era nel vano e lei è finita giù, ferendosi gravemente. I soccorsi sono stati immediati, ma le sue condizioni restano preoccupanti.

PARABITA – Grave incidente in un edificio di Parabita: una donna di 72 anni apre la porta dell’ascensore, ma precipita nel vuoto: la cabina non si trovava nel vano. È rimasta ferita, riportando diversi traumi, la pensionata che, nella mattinata di oggi, è caduta da un’altezza di circa tre metri.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Approfondimenti su Parabita Incidente

