È deciso! Apre il primo hotel sulla Luna | i costi di prenotazione e viaggio

Il primo hotel sulla Luna sta per aprire le sue porte, offrendo un’esperienza unica nel suo genere. Mentre le agenzie spaziali affrontano ritardi nei programmi, le aziende private continuano a sviluppare soluzioni per il turismo spaziale. In questo articolo, analizziamo i dettagli della struttura, i costi di prenotazione e viaggio, e le prospettive di un mercato emergente che si sta affacciando sulla frontiera dell’umanità.

Mentre la NASA combatte contro i cronici ritardi del programma Artemis, il settore privato accelera, puntando dritto al turismo extra-atmosferico. La nuova frontiera del lusso non si trova più in atolli sperduti, ma a 384.400 chilometri di distanza. GRU Space, una startup californiana nata nel 2025, ha infatti annunciato un piano audace: inaugurare il primo hotel sulla Luna entro il 2032. Al timone di questa impresa c'è il ventunenne Skyler Chan, un prodigio dell'ingegneria che vanta già collaborazioni con Tesla e un addestramento da pilota militare a soli 16 anni. L'azienda, sostenuta da colossi come SpaceX e Nvidia, non si limita a sognare: ha già aperto le prenotazioni, con depositi cauzionali che oscillano tra i 250.

