La Pasticceria San Giuseppe di Seriate cambia sede | più spazio e nuovi servizi nel locale di via Goito

La Pasticceria San Giuseppe di Seriate si sposta in una nuova sede per ampliare gli spazi e offrire servizi aggiuntivi. La decisione nasce dalla necessità di rispondere alla crescente richiesta dei clienti e di migliorare l’esperienza in negozio. Ora il locale di via Goito 4 permette di accogliere più clienti e di presentare prodotti freschi e più vari.

Nuovi spazi, nuova organizzazione, stessa firma. La Pasticceria San Giuseppe ha trasferito la propria attività in via Goito 4, restando a Seriate ma scegliendo di fare un salto dimensionale. Il cambio di sede è un investimento strutturale che ridisegna il modo di lavorare e di accogliere la clientela. Fondata nel 1979, l’attività è parte della memoria commerciale cittadina. Dal 2016 il timone è nelle mani di Simone, 43 anni, cresciuto professionalmente proprio all’interno del laboratorio. Il suo percorso comincia nel 1996, quando entra giovanissimo in pasticceria e apprende il mestiere direttamente dai fondatori, i signori Villa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

