Nuova sede per la postazione 118 di Adelfia | più spazio comfort e servizi per operatori e cittadini

La postazione 118 di Adelfia cambia sede e si trasferisce ufficialmente in via Piscina di Filippo 2, in un immobile messo a disposizione dal Comune in comodato d’uso gratuito. I nuovi locali, inaugurati oggi, mercoledì 3 dicembre, offrono oltre 110 metri quadri completamente ristrutturati. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

? APERTURA NUOVA SEDE MUSEO CIVICO "LUIGI CHIAVETTA" Domenica 7 dicembre 2025 ore 18.00 Corso Umberto I n. 31 (ex Lanificio) Città Sant'Angelo (PE) - facebook.com Vai su Facebook

Nuova sede per la postazione 118 di Adelfia: più spazio, comfort e servizi per operatori e cittadini - Oltre 110 mq a disposizione e ambienti climatizzati: nel 2024 quasi 2. Si legge su baritoday.it

Adelfia: la Postazione 118 cambia sede, più spazio e comfort per gli operatori - «Una nuova sede significa migliorare il benessere degli operatori e di conseguenza la qualità del servizio ai cittadini», ha commentato Fruscio. Segnala giornaledipuglia.com

Avola. Nuova sede per il 118, potenziata la rete dell’emergenza: servizi più rapidi ed efficienti per i cittadini - urgenza 118 ad Avola ha una nuova sede operativa: si trova in piazza Crispi 47, in zona Cappuccini. libertasicilia.it scrive

Bazzano, firmato il comodato per la nuova postazione 118 - Sottoscritto questa mattina il contratto di comodato d’uso gratuito tra la ASL 1 Avezzano- laquilablog.it scrive

NUOVA POSTAZIONE 118 A BAZZANO: ASL L’AQUILA FIRMA CONTRATTO CON ARAP - L’AQUILA – È stato sottoscritto questa mattina il contratto di comodato d’uso gratuito tra la Asl 1 Avezzano- Segnala abruzzoweb.it

Nuova postazione 118, Manoppello entra nella rete dell'emergenza sanitaria provinciale - Manoppello entra a pieno titolo nella rete provinciale dell’emergenza sanitaria con l’attivazione, a partire dal 1° novembre, di una nuova postazione del Servizio 118. ilmessaggero.it scrive