Colonia Enel spazio ai privati Più di 2 milioni per nuovi servizi

Ex colonia Enel, il Comune apre ai privati. Da tempo l’amministrazione è al lavoro per l’acquisizione e la demolizione della vecchia colonia diventata nel corso degli anni una polveriera per il degrado che portava nella zona mare. Il tempo delle pratiche per l’acquisizione dell’immobile è ormai superato ed ora si attende solo il momento per l’arrivo delle ruspe che demoliranno l’edificio. Dopo l’approvazione due settimane fa del documento di fattibilità tecnico economica, nell’ultima seduta la giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo per la prima decisiva fase dei lavori. Questo consentirà di avviare entro l’anno la gara per l’affidamento della demolizione dell’immobile e la sistemazione dell’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colonia Enel, spazio ai privati. Più di 2 milioni per nuovi servizi

