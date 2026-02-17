La parola al potere con Ngugi wa Thiong’o

Ngugi wa Thiong’o, scrittore e attivista kenyota, ha visitato Pesaro per parlare di come la colonizzazione abbia influito sulla cultura africana. La sua presenza si è resa necessaria dopo che molti giovani hanno iniziato a riscoprire le proprie radici e a rifiutare gli stereotipi imposti dal passato coloniale. Questa mattina, nel centro storico, ha incontrato studenti e cittadini per discutere di come si possa riprendersi la propria identità. Oggi alle 17,30, nella sala del Consiglio comunale, si terrà una conversazione con Francesca Giommi e Marco Savelli dedicata al tema

Oggi alle 17,30 nella sala del Consiglio comunale di Pesaro la Società pesarese di studi storici propone una conversazione di Francesca Giommi e Marco Savelli su un tema inconsueto, Decolonizzare la mente. Il potere della parola nell’opera di Ngugi wa Thiong’o. Non tutti sanno che la fase imperialista del colonialismo europeo in Africa fu per così dire sancita con il congresso di Berlino del 1884, e si è poi dissolta attorno al 1960. È durata quindi meno di un secolo, lasciando però profonde ferite non solo politiche, geopolitiche ed economiche ma anche psicologiche e linguistiche. Dopo l’indipendenza un problema ha riguardato l’uso della propria lingua per sostituire quella dei colonizzatori (ma succedeva pure che uno Stato avesse al proprio interno una molteplicità di linguaggi), e anche il sorgere di letterature africane postcoloniali in lingua autoctona è stato talora ostacolato dai gruppi dominanti degli stessi Stati neo-indipendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

