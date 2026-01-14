Le organizzazioni come Comunisti, Arci e Potere al Popolo si schierano a favore di Maduro e della rivoluzione bolivariana, chiedendo la liberazione del leader venezuelano e della sua famiglia. Tuttavia, non affrontano il ruolo di Khamenei o altre questioni internazionali. La loro posizione si concentra sulla critica all'imperialismo statunitense, europeo e sionista, mantenendo un atteggiamento di sostegno alle scelte politiche in Venezuela senza approfondimenti su altre realtà geopolitiche.

In un colpo solo chiedono la liberazione di Maduro e della moglie e sostengono la "rivoluzione bolivariana", si dichiarano contro l'imperialismo degli Stati Uniti, l'Unione Europea e il sionismo. È il suco del comunicato con cui diverse sigle tra cui Rete dei comunisti, Potere al Popolo, Unione sindacale di Base, un circolo Arci, invitano ad una mobilitazione regionale indetta davanti alla base Usa di Camp Darby, in provincia di Pisa. L'appuntamento è fissato per sabato 17 gennaio alle ore 14. Agli organizzatori sembra interessare assai poco dei giovani iraniani che muoiono da giorni sotto i colpi degli sgherri degli ayatollah (neanche un accenno nei loro confronti) né tantomeno del popolo ucraino, invaso dalla Russia, e a ben vedere neanche della popolazione venezuelana costretta a mandar giù una dittatura corrotta e sanguinaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

