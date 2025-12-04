Nuova Mazda CX-20 2026 | mini suv da città in arrivo

Ecco come — secondo le più recenti anticipazioni e indiscrezioni — potrebbe essere Mazda CX-20 2026 (o quanto meno come viene ipotizzato che sarà). Va precisato che non è ancora ufficiale: al momento CX-20 è un progetto in divenire. Cosa sappiamo finora: caratteristiche previste. • Segmento e dimensioni. La CX-20 dovrebbe essere un B-SUV compatto sub-compact: con una lunghezza di circa 420 cm.. Dovrebbe collocarsi come successore della sparita Mazda CX-3, colmando la lacuna nella fascia bassa dei SUV del marchio.. • Design esterno. Lo stile atteso rifletterà il linguaggio “Kodo” più recente del marchio: con linee pulite e moderne, griglia prominente e fari sottili a LED. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

