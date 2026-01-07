Misericordia Il primo corso del nuovo anno

Misericordia propone il suo primo corso dell’anno, un’opportunità per acquisire competenze di primo soccorso e conoscere le procedure di emergenza. Un’offerta formativa pensata sia per chi desidera diventare volontario sia per chi vuole semplicemente essere preparato in situazioni di bisogno. Un’occasione per aggiornarsi e rafforzare le proprie conoscenze, contribuendo al benessere della comunità con competenza e responsabilità.

Anno nuovo, corso di formazione nuovo per diventare volontari o anche solo per sapere cosa fare in caso di emergenza. La Misericordia di Poggio a Caiano organizza il nuovo " Corso di primo soccorso livello base ". Si tratta di un corso base completo di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare (Cpr) pensato per dare sicurezza, nozioni chiare e abilità pratiche fondamentali per affrontare con prontezza e competenza, le emergenze più importanti per salvare una vita. Il corso è aperto ai futuri volontari delle Misericordie e ai cittadini. Ragazze o ragazzi dai 16 anni ma anche adulti possono iscriversi.

