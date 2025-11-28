Lo chef Davide Oldani firma il menù della serata di gala al termine della Prima della Scala
Porterà la firma di Davide Oldani la cena di gala che verrà servita al termine della Prima della Scala negli spazi della Società del giardino."È un privilegio poter onorare la mia città natale con la mia cucina - ha detto lo chef -. Amo Milano in ogni suo aspetto, e l'appuntamento del 7 dicembre.
Prima della Scala, Davide Oldani firma la cena di gala: dallo spaghetto crema cavolfiore al baccalà tiepido, ecco il menù - Sarà lo chef bistellato Davide Oldani a curare il menu della tradizionale cena di gala dopo la Prima del 7 dicembre che inaugura la stagione lirica del teatro alla Scala (quest'anno ...
Musica maestro! Davide Oldani dirige la cena di gala per la prima alla Scala - Lo chef del D'O, che ha appena confermato le due stelle, è stato chiamato a sovrintendere il tradizionale evento.
Prima della Scala: la cena di gala affidata a Davide Oldani, chef due stelle Michelin. Il menu della serata - I vini delle tenute della famiglia Moretti, con Bellavista partner ufficiale del Piermarini.