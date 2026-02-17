La mega sfilata di Carnevale di Camparada Correzzana e Lesmo

I Comuni di Camparada, Correzzana e Lesmo hanno deciso di unire le forze per organizzare il Carnevale Ambrosiano, scegliendo come tema le Olimpiadi. La causa di questa iniziativa è la voglia di coinvolgere tutta la comunità in un evento colorato e divertente, che si terrà con una grande sfilata nel centro di ciascun paese. Più di 300 persone parteciperanno con costumi ispirati alle discipline olimpiche, creando un’atmosfera vivace e festosa.

I Comuni di Camparada, Correzzana e Lesmo insieme alla comunità pastorale Santa Maria organizzano il Carnevale Ambrosiano con una grande sfilata a tema Olimpiadi. L'appuntamento è per sabato 21 febbraio. Sarà una chiassosa e coloratissima festa in maschera itinerante totalmente ispirata alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il ritrovo è previsto dalle 13.30 all'oratorio San Desiderio di Correzzana, dove sarà aperto il bar. Alle 14 il corteo colorato muoverà in direzione dell'oratorio di Lesmo dove alle 16, dopo aver gustato le frittelle, sarà possibile assistere allo spettacolo comico per famiglie "Clown Spaventati Panettieri": clown, giocoleria, acrobatica, pizza freestyle, magia comica e il grande numero finale della pizza in faccia.

Fermo e Porto San Giorgio in festa: martedì la sfilata del Carnevale Baraonda con Lu Cucà e Re Carnevale.Il Carnevale Baraonda, che coinvolge le città di Fermo e Porto San Giorgio, si svolge questa settimana a causa delle celebrazioni in corso.

Carnevale, la sfilata di Opicina rimandata per maltempoLa sfilata del Carnevale di Opicina è stata rinviata a causa della pioggia.

