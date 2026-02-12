Carnevale la sfilata di Opicina rimandata per maltempo

La sfilata del Carnevale di Opicina, prevista per sabato 14, è stata rinviata. Le cattive condizioni meteo hanno reso impraticabile il percorso, e gli organizzatori hanno deciso di spostarla a data da destinarsi. La comunità aspetta ancora di vedere le maschere e i carri colorati sfilare lungo le strade del paese.

La sfilata del Carnevale carsico di Opicina è rimandata, causa condizioni meteo: era prevista tra due giorni, sabato 14. "Il Comitato del Carnevale carsico avvisa tutti i partecipanti che la sfilata del 14 febbraio a causa del previsto maltempo è rimandata a sabato 21 febbraio alle ore 14". Al tradizionale corteo sono attesi carri e gruppi mascherati, che però non partecipano al festoso concorso tra i rioni di Trieste.

