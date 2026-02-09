Zoe Trinchero morta a Nizza Monferrato l'ex | Dopo averla uccisa Manna ha finto di cercarla con noi

Alex Manna ha fatto finta di cercare Zoe Trinchero con gli amici, anche se sapeva già dove si trovava il suo corpo. La ragazza di 17 anni è stata trovata morta a Nizza Monferrato, e l’indagine si concentra sulla confessione di un ex, che ha ammesso di averla uccisa. Gli investigatori stanno ascoltando le testimonianze e cercando di ricostruire gli ultimi momenti prima della tragedia.

Alex Manna ha finto di cercare Zoe Trinchero insieme agli amici, pur sapendo dove si trovasse il corpo della 17enne uccisa a Nizza Monferrato. A raccontarlo è stato l'ex fidanzato dell'adolescente ai microfoni di Rai 1. "È stato uno dei primi a gettarsi sul cadavere, piangeva. In realtà aveva sempre saputo dov'era".🔗 Leggi su Fanpage.it

Un 20enne, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso la 17enne Zoe Trinchero a Nizza Monferrato.

L’ex fidanzata di Alex Manna, l’uomo che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, racconta che il ragazzo era ossessivo e possessivo.

