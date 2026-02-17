La Linea SpA punisce il guidatore che ha fatto scendere il bimbo dal bus ma nel 2021 tutti d' accordo a lasciare a terra chi era senza il famigerato Green Pass di Draghi

La Linea SpA ha deciso di sospendere il conducente che ha fatto scendere un bambino dal bus, ma nel 2021 molti approvarono di lasciare a terra chi non aveva il Green Pass di Draghi. In quegli mesi, il governo impose il Green Pass rafforzato e, a partire da gennaio 2022, anche il Super Green Pass divenne obbligatorio sui mezzi pubblici. La compagnia ha agito dopo che l’autista, Salvatore Russotto, aveva preso quella decisione, creando discussioni tra i passeggeri e le autorità.

Era dicembre 2021 quando entrò in vigore il famigerato Green Pass rafforzato voluto da Draghi, mentre il Super Green Pass divenne obbligatorio dal 10 gennaio 2022 anche per utilizzare i mezzi pubblici La decisione dell’azienda di togliere dalla guida Salvatore Russotto, l’autista finito al ce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Belluno, autista Salvatore Russotto che ha fatto scendere bimbo da Bus non guiderà più pullman di La Linea SpA, azienda: “Farà altro”Salvatore Russotto, autista di 61 anni di Agrigento, non guiderà più i bus di La Linea SpA dopo aver fatto scendere un bambino di 11 anni a Belluno.

Le scuse dell’autista che ha fatto scendere il bimbo di 11 anni dal bus, gli insulti e lo stress: «L’azienda era stata chiara: ora non dormo più»Salvatore Russotto, l’autista di 61 anni che ha fatto scendere un bambino di 11 anni dal bus, non riesce più a dormire.

