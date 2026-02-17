La Linea SpA punisce il guidatore che ha fatto scendere il bimbo dal bus ma nel 2021 tutti d' accordo a lasciare a terra chi era senza il famigerato Green Pass di Draghi

La Linea SpA ha deciso di sospendere il conducente che ha fatto scendere un bambino dal bus, ma nel 2021 molti approvarono di lasciare a terra chi non aveva il Green Pass di Draghi. In quegli mesi, il governo impose il Green Pass rafforzato e, a partire da gennaio 2022, anche il Super Green Pass divenne obbligatorio sui mezzi pubblici. La compagnia ha agito dopo che l’autista, Salvatore Russotto, aveva preso quella decisione, creando discussioni tra i passeggeri e le autorità.