Belluno autista Salvatore Russotto che ha fatto scendere bimbo da Bus non guiderà più pullman di La Linea SpA azienda | Farà altro

Salvatore Russotto, autista di 61 anni di Agrigento, non guiderà più i bus di La Linea SpA dopo aver fatto scendere un bambino di 11 anni a Belluno. La decisione arriva in seguito alla vicenda in cui il ragazzo, senza biglietto supplementare per le Olimpiadi, ha dovuto camminare circa sei chilometri per tornare a casa. L’azienda ha annunciato che Russotto svolgerà ora altri compiti, a un anno dalla pensione.

Le scuse dell’autista che ha fatto scendere il bimbo di 11 anni dal bus, gli insulti e lo stress: «L’azienda era stata chiara: ora non dormo più»Salvatore Russotto, l’autista di 61 anni che ha fatto scendere un bambino di 11 anni dal bus, non riesce più a dormire.

