Le scuse dell’autista che ha fatto scendere il bimbo di 11 anni dal bus gli insulti e lo stress | L’azienda era stata chiara | ora non dormo più

Salvatore Russotto, l’autista di 61 anni che ha fatto scendere un bambino di 11 anni dal bus, non riesce più a dormire. Da giorni si ritrova a pensare a quella scena, ai commenti e agli insulti ricevuti. Originario di Agrigento e residente nel Bellunese da 40 anni, racconta di aver seguito le istruzioni dell’azienda, ma ora si sente sotto pressione. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, e lui si dice pentito, anche se non riesce a dimenticare cosa è successo.

Salvatore Russotto dice che non riesce a dormire da giorni. L’autista 61enne, originario di Agrigento ma residente da 40 anni nel Bellunese, è diventato bersaglio delle polemiche dopo aver fatto scendere dal suo autobus in mezzo alla neve e a 6 km da casa un 11enne, perché aveva il biglietto sbagliato. «Mi fa male il cuore, a pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato – dice al Gazzettino – Chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia». L’episodio è avvenuto lunedì scorso sulla tratta San Vito di Cadore-Vodo di Cadore, quando il ragazzino stava tornando da scuola. Sua nonna, avvocata di Padova, ha già presentato denuncia per abbandono di minore.🔗 Leggi su Open.online

Un bambino di 11 anni è stato costretto a scendere dall’autobus nel Bellunese perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro.

Un bambino di undici anni è stato costretto a scendere dal bus sotto la neve e a percorrere a piedi sei chilometri in montagna, con il freddo sottozero.

