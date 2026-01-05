La Liga | il Barça supera la prova del 9 Real forza 5 contro il Betis rallenta l' Atletico

Il primo weekend di calcio in Liga 2026 ha visto il Barcellona superare con successo la prova del nove, mentre il Real Madrid ha ottenuto una vittoria importante contro il Betis. L’Atletico Madrid, invece, ha rallentato la sua marcia, lasciando spazio a nuove dinamiche nella classifica. Un avvio di stagione che promette un campionato ancora più competitivo e appassionante.

Barcellona (Spagna) 5 gennaio 2026 - Primo weekend di calcio in Liga spagnola, riparte dal derby la rincorsa al titolo del Barcellona, mentre il Real Madrid affronta al Bernabeu il Real Betis. Entrambe vincono e rimangono a 4 punti di distacco, lontane davanti a tutti in campionato. Alle loro spalle infatti il Villarreal ritrova la vittoria, ma l' Atletico Madrid inciampa nella trasferta contro la Real Sociedad e apre ancor di più la forbice in vetta alla classifica. Sconfitte in zona Europa, riaprono la corsa al sesto posto, ma solo Celta Vigo e Athletic Club riescono ad approfittarne. Dietro torna a vita il Girona e per la prima volta da inizio anno esce dalla zona retrocessione, battendo il Maiorca, mentre scende tra le ultime tre il Valencia, mentre il Levante lascia l'ultima posizione.

