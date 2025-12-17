Stretta sugli affitti brevi Toscana batte governo La Consulta | ok alla legge
La Toscana conquista una vittoria legale contro le restrizioni sugli affitti brevi imposte dal governo. La Corte Costituzionale ha infatti respinto il ricorso presentato da Palazzo Chigi contro la legge regionale toscana, confermando l'autonomia della Regione nel regolamentare il settore turistico e degli affitti temporanei.
Regione Toscana uno, Palazzo Chigi zero. Rigettato dalla Corte Costituzionale (in ogni suo profilo di impugnazione) il ricorso del governo, presentato su impulso del ministero di Daniela Santanchè, contro il Testo Unico del turismo varato nella scorsa legislatura dalla giunta di Eugenio Giani. Non solo, nessun "rischio di ingerenza" della Regione nelle materie di competenza statale e nessuna violazione "della libertà d’impresa" da parte della legge regionale 61 del 2024. In buona sostanza, è crollata l’impalcatura del conflitto di attribuzione Stato-Regioni tra competenze esclusive, concorrenti e residuali – ex articolo 117 della Carta – lamentato dall’esecutivo di Giorgia Meloni. Quotidiano.net
Leggi anche: Affitti brevi e Airbnb selvaggi , la Consulta boccia il ricorso del Governo: ok alla legge toscana contro l’overtourism
Leggi anche: Affitti brevi, respinto il ricorso del governo sulla legge in Toscana
Firenze - TURISMO. AFFITTI BREVI, FUNARO CENTRODESTRA ASCOLTI SUOI SINDACI TOSCANI 19.12.24
Stretta sugli affitti brevi. Toscana batte governo. La Consulta: ok alla legge - Esulta il governatore Pd Giani: "È una grande vittoria per la nostra Regione". quotidiano.net
La Toscana vince, il Governo perde: la Consulta legittima la stretta sugli affitti brevi - La Corte costituzionale dà ragione alla Toscana e respinge il ricorso del Governo contro il testo unico regionale sul turismo, comprese le norme pensate per contenere l’ overtourism e regolamentare gl ... giornalelavoce.it
Stretta sugli affitti brevi, aiuti di Stato per l'housing sociale: la Commissione europea svela il suo Piano Casa x.com
Ucraina, la palla ripassa al Cremlino UE, una stretta agli affitti brevi Regolamentare gli infermieri stranieri . Ascolta la puntata https://tinyurl.com/53ywymp7 . #Ucraina #AffittiBrevi #Infermieri - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.