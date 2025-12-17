Stretta sugli affitti brevi Toscana batte governo La Consulta | ok alla legge

La Toscana conquista una vittoria legale contro le restrizioni sugli affitti brevi imposte dal governo. La Corte Costituzionale ha infatti respinto il ricorso presentato da Palazzo Chigi contro la legge regionale toscana, confermando l'autonomia della Regione nel regolamentare il settore turistico e degli affitti temporanei.

Regione Toscana uno, Palazzo Chigi zero. Rigettato dalla Corte Costituzionale (in ogni suo profilo di impugnazione) il ricorso del governo, presentato su impulso del ministero di Daniela Santanchè, contro il Testo Unico del turismo varato nella scorsa legislatura dalla giunta di Eugenio Giani. Non solo, nessun "rischio di ingerenza" della Regione nelle materie di competenza statale e nessuna violazione "della libertà d’impresa" da parte della legge regionale 61 del 2024. In buona sostanza, è crollata l’impalcatura del conflitto di attribuzione Stato-Regioni tra competenze esclusive, concorrenti e residuali – ex articolo 117 della Carta – lamentato dall’esecutivo di Giorgia Meloni. Quotidiano.net

