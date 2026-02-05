Claudia ricorda il giorno in cui hanno violentato sua madre sotto casa. La donna, ancora segnata, ha paura di passare dalla strada dove è stata aggredita. La famiglia ha affrontato l’isolamento, mentre la giustizia sembra non aver portato nessuna risposta. I “bravi ragazzi” continuano a circolare indisturbati, alimentando rabbia e frustrazione.

«Era tornata a casa alle 23, non alle due di notte. Lo stupro è avvenuto sotto il portone di casa. Voglio dirlo subito, perché fa la differenza nel modo in cui le persone ti guardano: mia madre non era vedova, era separata da qualche anno». Claudia all'epoca viveva con sua madre: nel 1997 aveva perso il compagno, morto appena trentenne, e a 27 era tornata da Varese a Cologno per sostenersi a vicenda, anche economicamente. Quella sera anche lei era uscita a ballare. Al rientro trovò la polizia ad aspettarla. Furono gli agenti ad accompagnarla in ospedale e a spiegarle cosa era accaduto. «Dopo quello che è successo, solidarietà ne ha trovata pochissima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Violenza sulle donne, Claudia: «A mia madre dissero che se l'era cercata perché era uscita a ballare. Ancora oggi, quando passiamo dalla via in cui è stata stuprata, sta male»

Una ragazza di appena 14 anni, venduta dalla madre, è stata vittima di violenza e maltrattamenti.

Giovanni Minoli si apre raccontando esperienze di vita e riflessioni sul mondo dello spettacolo e della televisione, tra ricordi personali e aneddoti significativi.

